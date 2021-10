Les Marseillais voulaient rendre un ultime hommage à Bernard Tapie, décédé le 3 octobre dernier, c'est chose faite. L'Olympique de Marseille a été bien plus fort que Lorient ce dimanche soir dans son stade Vélodrome en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Un large succès (4-1) qui place les Olympiens à la 3e place du classement avec 17 points, à une semaine du classique contre le Paris Saint-Germain, leader.

Le match avait pourtant mal commencé puisque ce sont les Merlus qui ont ouvert le score assez rapidement sur pénalty par l'intermédiaire du bien nommé Laurienté (13e). Mais les hommes de Jorge Sampaoli ne démordent pas et réussissent à égaliser grâce à Kamara à la 27e minute de jeu.

À égalité au retour des vestiaires, la seconde période bascule totalement en faveur des bleus et blancs. L'international français Matteo Guendouzi, en feu ce soir, parvient à mettre sur orbite son équipe d'une tête imparable sur corner (57). Le Polonais Milik (85e), puis le malheureux Mendes (CSC à la 92e, après un magnifique travail de Guendouzi), scellent le sort de cette rencontre dans un stade Vélodrome en éruption. À l'issue de cette 10e journée, Lorient se place 12e avec 14 points.

Vive émotion lors de ultime hommage à Bernard Tapie, "le boss"

Fumigènes, tifos, pétards, banderoles : cette soirée a été aussi marquée par l'ultime hommage rendu à Bernard Tapie, le "boss", celui qui a conduit les Olympiens sur le toit du football européen, dimanche soir, au Vélodrome, avant le coup d'envoi du match face à Lorient.

Au milieu de la pelouse, le rond central est occupé par une photo de l'ancien patron du club entre 1986 et 1994, en couleur, souriant, triomphant. Loin du visage émacié de l'ex-homme d'affaires lors de ses derniers mois de combat face au cancer, jusqu'à sa défaite finale, dimanche 3 octobre dernier à l'âge de 78 ans.

Les présidents des sept groupes de supporters olympiens sont rassemblés, sur la ligne de touche : entre leurs mains, une pancarte, "Adieu Boss". "Merci Tapie, merci Tapie", répondent aussitôt les 56.000 supporters réunis dans les tribunes. Devant eux, les joueurs de Jorge Sampaoli sont encore à l'échauffement, tous vêtus d'un même tee-shirt noir, avec un message, "A jamais dans nos cœurs", et une photo, celle de l'ancien président.

Juste avant le coup d'envoi, donné par Laurent, Rodolphe et Hugo, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de Bernard tapie, c'est une courte minute de silence, puis des applaudissements et enfin les décibels de la sono qui crache les riffs de guitare de "Jump", de Van Halen. La place est alors laissée au football, le ton de la soirée avait été donné avant même d'entrer dans le stade, avec le visage de l'ancien président de l'OM dessiné sur les marches, face au boulevard Michelet. La légende : "Repose en paix le Boss, tu seras à jamais dans nos cœurs".