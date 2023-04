C'est une image que les fans français du ballon rond connaissent presque tous. En pleine finale de la Coupe du monde 2006, qui se tient Allemagne, l'attaquant star des Bleus Zinédine Zidane sort de ses gonds et assène un violent coup de boule à son adversaire, Marco Materazzi. Quelques minutes plus tard, le titre mondial échappera à la France, à l'issue d'une séance de tir au but.

Invité dans une émission diffusée sur YouTube le 7 avril, l'ancien joueur de la Squadra azzurra est revenu sur ce fait extra-sportif. Surtout, il a dévoilé l'intégralité de la discussion qui a amené Zidane à commettre ce geste. L'Italien explique ainsi que le joueur français a voulu lui "offrir son maillot à la fin match". "J'ai dit : 'Non, je préfère ta sœur", a-t-il répété, alors qu'il s'était déjà confié en ce sens quelques années après la finale.

Aujourd'hui encore, Marco Materazzi ne semble pas regretter ses propos. "Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu’on appelle le trash-talk. Mon trash-talking était minime", juge-t-il. Par ailleurs, bien que les images filmées à l'époque le montraient au sol pendant de longues minutes tout en grimaçant de douleur, il affirme, 17 ans après le match, qu'il n'a "rien senti". "Je ne m'y attendais pas, c'était fou".



Un geste devenu culte

Pour Zinédine Zidane, ce coup de colère lui avait valu un carton rouge immédiat. Sonnant ainsi le glas de son épopée en Équipe de France, d'autant qu'il avait annoncé sa retraite sportive avant même le début du Mondial-2006.

La scène reste aussi un moment culte grâce aux commentaires du regretté Thierry Gilardi. "Pas ça. Pas ça Zinédine. Pas ça Zinédine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait..."



