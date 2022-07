PSG : "Je veux rester", affirme Neymar

Poussé vers la sortie, Neymar sera-t-il un joueur du PSG cette saison ? Au lendemain de sa nomination, l'entraîneur Christophe Galtier avait souhaité le maintien de l'attaquant brésilien dans son effectif. "Évidemment que je souhaite que Neymar reste, parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale, c'est mieux de les avoir avec vous que contre vous", a-t-il dit le 5 juillet.

Ce samedi 23 juillet, à l'issue du succès de son équipe contre Urawa Red Diamonds (3-0) lors de la tournée de pré-saison du PSG au Japon, Neymar a manifesté son souhait de rester au PSG cette saison : "Je veux toujours rester au club. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi."

Le futur de Neymar, arrivé à Paris en 2017 en provenance du FC Barcelone contre la somme record de 220 millions d'euros, fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis l'arrivée d'une nouvelle direction sportive, incarnée par le conseiller football Luis Campos et l'entraîneur Christophe Galtier, et les déclarations du président du PSG Nasser Al-Khelaifi sur la fin du "bling-bling" et "des paillettes".

