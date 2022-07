PSG : les joueurs ont entamé leur tournée estivale au Japon

Le groupe de 25 joueurs et le nouvel entraîneur du PSG Christophe Galtier ont débarqué à l'aéroport d'Haneda à Tokyo peu avant la mi-journée ce dimanche 17 juillet pour une tournée estivale de dix jours avec trois matches amicaux au programme contre des clubs locaux. A leur arrivée, une centaine de fans les attendaient mais ils ont dû patienter près de deux heures avant de quitter les lieux, le temps de se soumettre aux procédures anti-covid mises en place par les autorités japonaises.

Les trois stars de l'équipe, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, accompagnés par Galtier, se sont ensuite rendus dans un hôtel de la capitale japonaise pour une présentation de la tournée, devant une centaine de journalistes locaux. L'événement, annoncé au départ comme étant une conférence de presse, a été vite expédié et s'est résumé à une très courte séance de questions-réponses entre les trois joueurs et une présentatrice, portant sur leurs premières impressions du pays et leur connaissance du football japonais.

Trois fans sont également montés sur la scène pour poser chacun une question à l'un des trois attaquants parisiens, sans possibilité pour les médias présents d'interroger les joueurs. Ceux-ci ont rapidement quitté les lieux après une séance-photos en compagnie du vétéran Kazuyochi Miura (55 ans), ambassadeur de la tournée.

Les Parisiens auront droit à une première séance d'entraînement lundi ouverte au public. Le premier mach amical est prévu mercredi contre Kawasaki Frontale à Tokyo. Deux autres rencontres sont également programmées face aux Urawa Red Diamonds le 23 juillet à Saitama et au Gamba Osaka le 25 juillet à Osaka. Le PSG partira du Japon le 28 juillet directement en direction de Tel Aviv où il doit disputer le Trophée des champions, le 31 juillet contre Nantes.

