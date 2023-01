Ligue 1 : le PSG battu pour la seconde fois de la saison contre Rennes

Un début de crise couve-t-il au PSG. Battu à Rennes (1-0), le Paris Saint-Germain concède sa deuxième défaite de la saison, sa deuxième en quatre matchs, quinze jours après s'être incliné à Lens (3-1).

Dominés durant une grande partie de la rencontre, les Parisiens ont fini par céder sur un but du capitaine rennais à la 65e minute. Pourtant, les joueurs de Christophe Galtier se présentaient avec quasiment leur effectif au complet. Pour ce choc de la 19e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, rentrés il y a trois jours de vacances, étaient laissés sur le banc au contraire de Lionel Messi et Neymar et du jeune phénomène parisien, titulaire pour la première fois en championnat, à seulement 16 ans.

Sous une pluie diluvienne, les stars du PSG n'ont jamais réussi à répondre à l'intensité mise par les joueurs rennais, pourtant privés de leurs deux meilleurs joueurs. Il aura fallu attendre la 81ème minute et une reprise de Juan Bernat pour voir les Parisiens cadrés une frappe.

Avec cette nouvelle défaite, le PSG voit Lens et l'Olympique de Marseille revenir respectivement à 3 et 6 points. Deux clubs qui vont essayer de contester la suprématie parisienne, qui disputera les huitièmes de finale de la Ligue des champions à partir du 14 février.

