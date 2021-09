Mort de Jean-Paul Belmondo : l’hommage du PSG à l'un de ses pères fondateurs

Décédé ce lundi 6 septembre, Jean-Paul Belmondo était un fidèle supporter du PSG depuis la première heure et le club de la capitale n'a pas la mémoire courte. Et pour cause, le Paris Saint-Germain a longuement rendu hommage à "Bebel", à travers plusieurs messages publiés sur Twitter : "C’est avec une immense tristesse que toute la famille du Paris Saint-Germain a appris le décès de Jean-Paul Belmondo ce lundi, à l’âge de 88 ans. Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches", a d'abord écrit le club parisien.

S'en est suivi un message de Nasser Al-Khelaïfi. Saluant "une figure inoubliable du cinéma et de la culture française", le Président parisien a assuré que "le Paris Saint-Germain et les supporters lui seront à jamais reconnaissants d’avoir soutenu le club dans ses premières années afin de l’aider à grandir."

"Jean-Paul Belmondo vient de nous quitter et c’est aussi son lien historique avec le PSG qu’il laisse derrière lui. Présent autour de Daniel Hechter dans le projet de relance du PSG, au printemps 1973, il aura apporté tout son soutien à un jeune club alors menacé de disparition", a poursuivit le club de la capitale dans un ultime message.

Le Magnifique était en effet un des membres fondateurs du Paris Saint-Germain aux côtés notamment de Daniel Hechter. Au bord du précipice en 1973, Belmondo suit son petit groupe d’amis issu du show-business et investit de l’argent dans le club. Cet acte anodin à l'époque, sauve le club francilien. S'il s'est éloigné par la suite des affaires internes, Jean-Paul Belmondo n'en restait pas moins un fidèle supporter des Rouges et Bleus et il est certain qu'il laissera, dorénavant, un grand vide au Parc des Princes.