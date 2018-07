publié le 22/04/2018 à 12:32

Le titre de champion de France officiellement en poche, la fin de saison des Parisiens pourrait être moribonde. La Coupe de France, où les hommes d'Unai Emery affronteront le club des Herbiers en finale, demeure l'unique objectif encore d'actualité après la nouvelle élimination précoce en Ligue des champions face au Real Madrid.



Pourtant, si l'on regarde dans le détail, le Paris Saint-Germain pourrait avoir certaines motivations notables. Record de points, record de buts, record de victoires, record à domicile... Autant d'objectifs différents qui égayent la fin de saison et qui permettraient au club de la capitale, qui a décroché le septième titre de son histoire, d’asseoir encore un peu plus sa domination sur la scène nationale.

Pas sûr que Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Marco Verratti lèvent le pied d'ici le 19 mai prochain. Une mauvaise nouvelle pour Bordeaux, Guingamp, Amiens, Rennes et Caen, qui se hissent encore sur la route des Parisiens d'ici la 38e et dernière journée de championnat. Cinq matches pour autant de records à battre.

1. Le nombre de points (96)

Ce record appartient déjà au Paris Saint-Germain. En 2015-2016, le club de la capitale, alors emmené par Laurent Blanc, avait placé la barre très haut en accumulant 96 points. Va-t-il faire encore mieux cette saison ? Avec 87 points en 33 journées, les hommes d'Unai Emery doivent donc empocher dix points, sur les quinze derniers en jeu, pour effacer ce chiffre des tablettes.



Le PSG pourrait même viser encore plus haut avec la barre symbolique des 100 points. Une marche clairement atteignable pour le club qui n'aura cependant le droit qu'à une seule contre-performance, un match nul, sur ces cinq derniers matches.

2. Le nombre de victoires (30)

Co-détenu par le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco jusqu'à présent, il pourrait devenir la propriété exclusive des Parisiens. Avec déjà 28 victoires en 33 matchs, c'est peut-être le record le plus facile à battre. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège alors que certains adversaires sont toujours en course pour l'Europe (Rennes et Bordeaux) ou pour le maintien (Amiens et Caen).



3. Le nombre de victoires à domicile (19)

Le PSG ne pourra précisément pas battre ce record mais l'égaler. Implacables à domicile, les Parisiens ont fait du Parc des Princes une véritable forteresse. Résultat ? 17 victoires en 17 rencontres. En cas de victoires face à Guingamp et Caen, lors des deux dernières rencontres devant son public, Paris réaliserait le sans-faute et égalerait ainsi Saint-Étienne qui avait réalisé pareille performance, il y a 43 ans, lors de la saison 1974-1975.

4. Le nombre de buts (118)

Avec déjà 103 buts inscrits, le record du nombre de buts inscrits sur une saison demeure dans la ligne de mire des Parisiens. Bien emmené par Cavani, Neymar et Mbappé - auteurs de 57 buts à eux trois - le PSG peut effacer le RC Paris des tablettes, qui avait marqué à 118 reprises lors de la saison 1959-1960.



Les coéquipiers d'Angel Di Maria, également buteur à 11 reprises en Ligue 1, devront garder la moyenne affichée depuis le début de l'exercice avec au moins 3 buts par match (3,12 buts actuellement). Au moins quinze buts donc.

5. La différence de buts (83)

Si ce record tombe, nul doute que celui de la différence de buts suivra. Une performance réalisée par le Paris Saint-Germain en 2015-2016. Avec 102 buts inscrits, pour seulement 19 encaissés, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic avaient alors terminé la saison avec une différence de +83. Les Parisiens en sont déjà très proches avec un positif de +80 cette saison après 33 journées.