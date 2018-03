publié le 07/03/2018 à 10:43

Le PSG n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, battu par le Real de Madrid 2-1, mardi 6 mars. Le club parisien n'est donc pas encore un grand d'Europe. Toutefois, Christian Ollivier, chef du service des sports de RTL refuse d'attaquer le PSG.



"Ça va être trop facile de tirer sur une ambulance dans laquelle il y a déjà un mort : Emery", lance-t-il. Et de se questionner : "L'entraîneur du Paris Saint-Germain évidemment ne sera pas là la saison prochaine, le sera-t-il pour terminer ce championnat avec un titre et deux coupes à remporter ?". Face aux journaux qui étrillent le club et le bashing sur les réseaux sociaux, Christian Ollivier appelle à la nuance.

De son côté, Pascal Praud comprend qu'un club puisse perdre, à condition qu'il ait tout donné sur le terrain. Ce qui n'a pas été le cas au Parc des princes hier soir. "Là, vous avez une équipe sans vie, sans âme, sans caractère (...) Évidemment que hier soir le Real était plus fort, mais que les joueurs se battent ! Qu'ils donnent l'impression de s'intéresser à ce qu'ils sont en train de faire. Là, ça a été une défaite collective, psychologique, morale, culturelle, politique... Tout ce que vous voulez. Rien que de l'ennui", estime le journaliste.

Si Christian Ollivier estime que le manque de combativité des joueurs parisiens, illustré par un Javier Pastore mains sur les hanches seulement trois minutes après son entrée sur le terrain, est "choquante" et à mettre au discrédit d'Unaï Emery, Pascal Praud va plus loin. "Hier, le PSG a payé toutes ses factures", affirme-t-il, assurant que le PSG ne s'est jamais remis des départs d'Ancelotti et de Leonardo.



"Le PSG a multiplié les erreurs. Erreur de casting avec Unaï Emery : le costume était trop grand (...) Désormais se pose la question de Nasser Al-Khelaïfi. Le PSG a un chéquier, le PSG n'a pas de cerveau".