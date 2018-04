publié le 19/04/2018 à 13:15

Le conflit est loin d'être réglé entre Hatem Ben Arfa et le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain parisien, écarté du groupe depuis plus d'un an maintenant, a saisi la commission juridique de la Ligue de football. En cause ? Une retenue sur salaire de plus de 100.000 euros, selon les informations du Parisien.



Une retenue sur salaire alors que le joueur ne s'était pas présenté au stage de Doha le 21 et 22 décembre dernier à cause d'une gastro-entérite. Si l'ancien Niçois a présenté un certificat médical, le club de la capital attendait de son côté un "arrêt de travail", explique France Football, qui a révélé cette nouvelle bataille entre le joueur formé à l'OL et le PSG.



Cette somme correspond à deux jours de travail ainsi qu'à la prime d'éthique perçue par le joueur chaque mois. "Le PSG a cumulé deux sanctions pour des faits dont nous avons apporté les justifications. Le club estime qu’elles ne sont pas suffisantes mais elles ne peuvent pas entraîner deux sanctions. Il ne peut pas y avoir de double peine. C’est un principe de droit", explique l'avocat du joueur, Me Bertrand, dans le quotidien.

Une "amende déguisée"

Ce dernier dénonce dès lors une "amende déguisée" de la part du PSG alors que le règlement de la Ligue professionnelle interdit cette sanction.

Après de longs mois de conflit, Hatem Ben Arfa a officialisé jeudi 29 mars dans un message posté sur Instagram qu'il quitterait le Paris Saint-Germain au terme de son contrat cet été, deux ans après son arrivée en grande pompe dans le club parisien. "Bientôt la fin de mon aventure au PSG, malgré des moments difficiles, je suis heureux d'avoir porté ce maillot, je garderai de merveilleux souvenirs avec mes coéquipiers et à travers ce message j'en profite pour remercier les nombreux soutiens", a-t-il expliqué dans son message.