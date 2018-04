publié le 16/04/2018 à 14:59

Une victoire écrasante synonyme de sacre. En humiliant l'AS Monaco au Parc des Princes dimanche 15 avril (7-1), le Paris Saint-Germain s'est officiellement offert le titre de champion de France, cinq journées avant la fin de la saison, qui lui tendait les bras. Le septième de son histoire, le cinquième en six ans.



Un titre dignement fêté par les joueurs, qui a cependant un goût amer pour les supporters, qui ne semblent rêver que d'Europe. Ce nouveau trophée national s'apparente dès lors à une maigre consolation après l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions.

La saison des parisiens en Ligue 1 demeure malgré tout impressionnante. Si le collectif a parfois déçu, les statistiques parlent pour les coéquipiers de Thiago Silva. Meilleure attaque, meilleure défense, invincibilité à domicile... Retour en chiffres sur le nouveau sacre des joueurs d'Unai Emery.

Une démonstration offensive

De chaque côté du terrain, le Paris Saint-Germain a su imposer sa suprématie. Au-dessus du lot, et à l'image de la rencontre face à l'AS Monaco, les Parisiens ont même offert une véritable démonstration offensivement avec pas moins de 103 buts inscrits après seulement 33 journées de championnat.



Le club de la capitale est de loin l'équipe la plus offensive de l'Hexagone avec une moyenne de 3,1 buts par match. Derrière ? L'AS Monaco (78 buts) et l'Olympique Lyonnais (72 buts) complètent le podium avec un ratio cependant bien inférieur.

Des statistiques possibles grâce à l'efficacité de la MCN, l'impressionnant trio offensif parisien de cette édition 2017/2018. Edinson Cavani (25 buts) demeure le meilleur réalisateur devant Neymar (19 buts) et Kylian Mbappé (13 buts). Angel Di Maria, qui a profité de plusieurs blessures pour s'imposer, a également franchi la barre symbolique des dix réalisations cette saison (11 buts).



Une défense critiquée mais solide

"La meilleure défense, c'est l'attaque". Cette phrase s'applique parfaitement au nouveau champion de France. Si les performances n'ont pas toujours été brillantes, si certains joueurs, comme Layvin Kurzawa ou Daniel Alves, ont été vivement pointés du doigt... Le Paris Saint-Germain possède la meilleure défense de Ligue 1 au terme de la 33e journée.



Avec 23 buts encaissés jusque-là, soit 0,7 de moyenne par match, le club de la capitale fait mieux que Montpellier (29 buts) ou encore Lyon et Nantes (36 buts). À titre d'exemple, le FC Metz, la lanterne rouge du championnat, a encaissé près de trois fois plus de buts (67 buts).

Un impérialisme au Parc

Autre statistique impressionnante ? Le 100% réalisé à domicile. Avec 17 victoires en autant de rencontres, le Paris Saint-Germain a fait du Parc des Princes une forteresse imprenable cette saison. Huit buts contre Dijon, sept buts contre Montpellier, six buts contre Toulouse et Bordeaux, cinq buts contre Strasbourg, quatre buts contre Nantes... "Petits" et "gros" ont sombré dans l'antre parisienne.



Il faut dire que sur l'ensemble de la saison, les hommes d'Unai Emery n'ont laissé échapper des points qu'à cinq reprises. Si Montpellier, Marseille et Saint-Étienne ont arraché le match nul, seuls Strasbourg et Lyon ont réussi à faire tomber le "géant" parisien.



De leur côté, les poursuivants et prétendants au podium, Monaco, Marseille et Lyon, ont déjà concédé cinq défaites depuis le début de la saison.