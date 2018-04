publié le 18/04/2018 à 12:02

Paul Pogba pourrait bien être l'un des joueurs pivots du prochain mercato estival. Après avoir affolé les compteurs en quittant la Juventus pour Manchester United en 2016, contre 115 millions d'euros, le milieu de terrain français verrait sa situation en Angleterre devenir intenable. Peu souvent titulaire dans l'équipe de José Mourinho, qui le tance souvent en public, Paul Pogba pourrait quitter le Royaume.



Et selon le Daily Mail, c'est la France que le joueur pourrait découvrir. Ainsi, son influent agent Mino Raiola voudrait proposer les talents et les services de Pogba au PSG. Le club parisien doit renouveler une partie de son effectif afin de donner une nouvelle impulsion à son projet, et le recrutement d'un milieu de terrain serait l'une des priorités.

Néanmoins certains obstacles pourraient s'élever entre le PSG et l'arrivée du milieu des Red Devils. Ainsi, il faudra tout d'abord que le profil du joueur plaise au futur entraîneur, qui devrait être Tomas Tuchel selon les informations convergentes de la presse française.

Ensuite, le prix du milieu de terrain serait exorbitant, certainement à trois chiffres, et Paris devra en premier lieu s'assurer que l'UEFA et le fair-play financier ne viendront pas saper leur capacité d'investissement. Enfin, si Pogba devait être libre de partir de Manchester, d'autres clubs se positionneraient, dans des championnats plus attractifs.