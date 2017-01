Adrien Rabiot peut-il prendre la place de Thiago Motta ?

Pascal Praud et ses invités se sont projetés sur une possible concurrence entre Thiago Motta et Adrien Rabiot.

Les premiers débats se sont tournés vers le joli but de Julian Draxler, la recrue allemande de 23 ans du PSG, sur le terrain du Stade Rennais (victoire 1-0, le samedi 14 janvier). Sa frappe en premier intention dans le petit filet opposé a surpris les invités de Pascal Praud : "Je ne pense pas qu'on le verra souvent dans ce registre. Ce n'est pas un attaquant." Et d'enchaîner "Au-delà de son but il a réalisé une première période de très bon niveau."



Adrien Rabiot était remplacé par Thiago Motta par rapport au match de Coupe de la Ligue face à Metz, un choix qui a étonné Pascal Praud. Rabiot peut-il envoyer Motta sur le banc de touche ? Florian Gazan a nuancé le propos : "Ce ne sont pas tout à fait les mêmes joueurs. Thiago Motta, tu lui met deux défenseurs derrière lui pour le protéger et le jeu du PSG sera bien structuré. Il n'a a pas d'équivalent. Rabiot est plus un joueur de projection et il n'a pas encore l'expérience de l'Italien."

Batshuayi, une mauvaise doublure de Cavani au PSG ?

Depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain cherche un deuxième attaquant pour suppléer Edinson Cavani en seconde partie de saison. L'ancien Marseillais Michy Batshuayi, actuellement attaquant de Chelsea (23 ans), est devenu une cible prioritaire pour les dirigeants du club de la Capitale.



Et les invités d' "On Refait le Match" ne semblaient pas emballé par l'attaquant belge. "Il est remplaçant à Chelsea, il va l'être au PSG. Quel intérêt ? Il n'a pas de rythme. Alors que Javier Hernandez à la culture du remplaçant", a signalé Erik Bieldermann avant de voir son propos appuyé par Dave Appadoo : "Ce sera d'autant plus compliqué que Diego Costa, l'attaquant titulaire de Chelsea, est en conflit avec son club parce qu'il a reçu une offre de la Chine, donc les Anglais vont avoir besoin de Batshuayi en deuxième partie de saison."

Quelles fautes morales pour Dimitri Payet ?

Le comportement de Dimitri Payet est-il juste ? En conflit annoncé avec West Ham, l'international français de 29 ans veut quitter son club anglais pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Pour tenter de forcer les choses il a décidé de ne plus jouer avec les Hammers, un choix qui n'a pas choqué Éric Silvestro : "Ce n'est ni la première fois ni la dernière fois que l'on verra ce genre de situation. Je trouve que tout le monde est dans son rôle. West Ham a deux choix, soit il vend le joueur au prix qu'il souhaite, soit il le met en tribune. Il n'y a aucune faute ni de Payet, ni du club."



Erik Bieldermann s'est positionné dans la peau des supporters de West Ham expliquant que le club londonien vit une saison de transition et presque de crise. L'arrivée du club dans le Stade Olympique de Londres ne plaît pas aux supporters qui ont raison, selon lui, de se plaindre du comportement de leur numéro 27 français.