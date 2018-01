publié le 24/01/2018 à 15:01

Granville (National 2, l'équivalent de la 4e division), Chambly (National 1), Bourg-en-Bresse, Auxerre, Lens, Sochaux (Ligue 2), Caen et Marseille (Ligue 1). Voici les huit premiers qualifiés pour les 8es de finale de la 101e édition de la Coupe de France après les matchs disputés mardi 23 janvier.



Des trois "Petits Poucets" encore en lice évoluant en 5e division, il n'en reste que deux : Biesheim, commune d'environ 2.000 habitants dans le Haut-Rhin, et Saint-Lô, 19.000 habitants, dans la Manche, Canet-en-Roussillon étant tombé aux tirs au but contre Caen. Face à deux clubs de National 1, Grenoble et les Herbiers (Vendée), le coup paraît jouable. Rendez-vous à 18h30 pour savoir s'ils poursuivront l'aventure.

Paris sans Neymar ni Mbappé

À la même heure, les regards seront tournés vers le Parc des Princes où le PSG reçoit Guingamp trois jours après sa défaite à Lyon (2-1), la troisième de la saison toutes compétitions confondues.

Encore privé de Neymar (élongation à la cuisse droite) et Mbappé (protocole de soins après le choc avec Lopes), Paris doit réagir à trois semaines de son déplacement à Madrid en Ligue des champions. Pastore devrait être titulaire.



Plus tard dans la soirée (21h), Lyon se voit proposer un deuxième choc d'affillée, sur la pelouse de Monaco. Deux points séparent les deux équipes en Ligue 1 (l'OL est 2e, l'ASM 4e). Le 13 octobre dernier, Fekir avait arraché un succès (3-2) d'un coup franc magistral à la 95e minute.

Coupe de France : résultats et programme des 16es

Mardi 23 janvier :

Nantes (L1) - Auxerre (L2) : 3-4

Granville (N2) - Concarneau (N1) : 3-2 a.p.

Bourg-en-Bresse (L2) - Toulouse (L1) : 2-0

Stade Briochin (N2) - Lens (L2) : 0-1

Châteauroux (L2) - Chambly (N1) : 1-1, 3 t.a.b. à 4

Colomiers (N2) - Sochaux (L2) : 1-2

Canet-en-Roussillon (N3) - Caen (L1) : 1-1, 3 t.a.b. à 4

Épinal (N2) - Marseille (L1) : 0-2



Mercredi 24 janvier :

18h30 : Montpellier (L1) - Lorient (L2)

Biesheim (N3) - Grenoble (N1)

Troyes (L1) - Saint-Étienne (L1)

Tours (L2) - Metz (L1)

Saint-Lô (N3) - Les Herbiers (N1)

PSG (L1) - Guingamp (L1)

21h05 : Monaco (L1) - Lyon (L1)



Jeudi 25 janvier :

21h00 : Strasbourg (L1) - Lille (L1)