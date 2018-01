Lassana Diarra et Edinson Cavani lors de PSG-OM, le 23 octobre 2016 (0-0)

publié le 23/01/2018 à 18:58

Après Le Havre, Chelsea, Arsenal, Portsmouth, le Real Madrid, l'Anji Makhatchkala (Russie), le Lokomotiv Moscou, l'Olympique de Marseille et Al-Jazira, Lassana Diarra va découvrir un 10e club au crépuscule d'une carrière professionnelle débutée en 2004. Et pas n'importe lequel. Le milieu défensif de 32 ans est officiellement un joueur du PSG depuis mardi 23 janvier en fin d'après-midi, au lendemain de sa visite médicale à l'hôpital américain de Neuilly.



L'international français (34 sélections) va ainsi porter les couleurs de sa ville natale. Paris cherchait une doublure à son vétéran Thiago Motta, 35 ans, trop souvent blessé, notamment dans l'optique du 8e de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid (les 14 février et 6 mars).

Mais la condition physique du milieu de terrain, libre depuis son départ du club emirati d'Al-Jazira fin décembre, suscite des interrogations pour le haut niveau européen chez les observateurs.

¿ @Lass_Officiel portera le numéro 1¿9¿ sous les couleurs du Paris Saint-Germain ¿¿ #BienvenueLass pic.twitter.com/ZPLoW77Fy2 — PSG Officiel (@PSG_inside) 23 janvier 2018