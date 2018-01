publié le 24/01/2018 à 14:06

De quatre joueurs annoncés partants au début de ce mercato hivernal 2018, il n'en reste visiblement plus qu'un au PSG, à sept jours de la clôture des transactions. Les Argentins Angel Di Maria et dans une moindre mesure Javier Pastore ont retrouvé du temps de jeu. Hatem Ben Arfa ne veut toujours pas entendre parler d'un autre club. Le Brésilien Lucas Moura, lui, s'est résigné à cette idée.



"Je suis dégoûté de ne plus jouer, de ne plus pouvoir m'exprimer comme je le faisais", a confié l'élément offensif de 25 ans mardi 23 janvier dans L'Équipe. Dans quel championnat aimerait-il rebondir ? "Je ne sais pas trop. C'est vrai que la Liga (le championnat espagnol, ndlr) pourrait me convenir. Avec ma vitesse et ma technique, je pourrais y être performant".

Dans les derniers jours de décembre, un intérêt de Valence puis Malaga avait alimenté la rubrique transferts de plusieurs médias. En janvier, Nantes et Tottenham se sont positionnés. Mais tous souhaitaient un prêt alors que Paris espère vendre pour envoyer un signal à l'UEFA dans le cadre du fair-play financier.

Jusqu'à 30 millions d'euros avec des bonus

Le PSG et son international auriverde (35 sélections, 4 buts) vont-ils enfin trouver leur bonheur commun grâce au Bétis Séville ? L'actuel 10e du championnat espagnol serait sur le point de formuler une offre d'achat avoisinant les 18 millions d'euros, annonce Le Parisien mercredi 24 janvier. Avec plusieurs bonus ajoutés au contrat, Paris pourrait récupérer 30 millions d'euros.



Si cette somme est encore loin des 40 millions espérés, elle semble pouvoir réjouir toutes les parties. Initialement, Lucas n'était pas chaud à l'idée de rejoindre le club andalou. L'ambiance de son stade, que son agent a pu découvrir, et le désir des dirigeants de l'attirer seraient en train de modifier la donne. Arrivé à Paris en décembre 2012, le natif de Sao Paulo semble bien proche de la fin de l'aventure sous les couleurs rouge et bleu.