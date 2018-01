publié le 27/01/2018 à 16:15

Une première défaite en 2018 à Lyon, des stars sur le flanc et des polémiques à peine closes : le PSG doit renouer avec le succès en championnat contre un solide Montpellier, samedi (17h00), pour retrouver la sérénité sur et en dehors du terrain. Entre l'annonce du recrutement de Lassana Diarra pour étoffer le milieu de terrain et la qualification en 8es de finale de Coupe de France contre Guingamp (4-2), les esprits parisiens ont pu légèrement s'apaiser après le revers surprise à Lyon (2-1).



Reste à confirmer face à Montpellier. Solide 7e du championnat, le MHSC a été l'une des rares équipes à contrarier l'ogre parisien (0-0 fin septembre à l'aller). Dans ce face-à-face entre la meilleure attaque (PSG avec 68 buts inscrits) et la meilleure défense de L1 (Montpellier avec 15 buts encaissés), les Parisiens devront surtout retrouver l'efficacité offensive, à l'image d'Edinson Cavani, muet face à l'OL et l'EAG.



L1- 23e journée : programme et classement

Vendredi 26 janvier :20h45 : Dijon - Rennes

Samedi 27 janvier :

17h00 : PSG - Montpellier

20h00 : Angers - Amiens

Metz - Nice

Saint-Étienne - Caen

Toulouse - Troyes

Guingamp - Nantes



Dimanche 28 janvier :

15h00 : Lille - Strasbourg

17h00 : Bordeaux - Lyon

21h00 : Marseille - Monaco