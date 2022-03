PSG-Bordeaux : Messi sifflé, Gervais Martel se dit "choqué" sur RTL

Les sifflets des supporters du Paris Saint-Germain contre Lionel Messi ont résonné dans le Parc des Princes, dimanche 13 mars, lors de la rencontre de Ligue 1 face à Bordeaux. Pendant 90 minutes, l'attaquant argentin a été chahuté à chaque ballon touché. Faut-il s'offusquer ou est-ce compréhensible ? Pascal Praud a posé la question à Gervais Martel dans Les Auditeurs ont la parole ce lundi 14 mars.

Tout d'abord, le président historique du RC Lens, champion de France en 1998, note sur RTL "une évolution dans le monde du football ces 20 dernières années", "avec beaucoup d'argent et de perte d'identité dans certains cas".

Quant aux sifflets contre Lionel Messi : "Ça me choque", a-t-il confié. "Messi on ne peut pas tout lui mettre sur la tête sur cette défaite (Real-PSG le 9 mars, ndlr), lance Gervais Martel, c'est quand même le plus grand joueur de tous les temps qui a eu 7 ballons d'or". Et d'ajouter pour relativiser : "Ça reste un sport (...) il y a des victoires et des défaites".