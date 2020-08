PSG-Bayern : "On a laissé notre coeur sur le terrain", dit Thomas Tuchel

publié le 24/08/2020 à 00:47

Thomas Tuchel est "déçu, mais pas trop". Le coach du Paris Saint-Germain a salué dimanche, la mentalité de ses joueurs, malgré la défaite des Parisiens en finale de la Ligue des champions face au Bayern Münich (1-0). "On a laissé notre coeur sur le terrain. On peut attendre ça dans une finale, pas plus. On ne peut pas contrôler le résultat.", a-t-il déclaré après la défaite.

"Je suis fier de la manière, de notre mentalité. La manière dont on a joué ce dernier match, c'est tout ce qu'on peut demander en tant qu'entraîneur. Je suis déçu mais pas trop. Il a manqué pour moi seulement le premier but. Je suis convaincu que si on marque le premier but, on gagne le même match 1-0.", a ajouté l'entraîneur allemand.

Thomas Tuchel a également salué la prestation de ses joueurs face au Bayern, qu'il juge comme un des meilleurs clubs d'Europe. "Les dernières semaines on a montré tout ce qui était nécessaire pour gagner tous les titres. On doit accepter de jouer un match où la chance joue un grand rôle. C'est comme ça. Une finale 1-0 contre l'un des plus forts clubs en Europe, peut-être le plus fort car il a une grande équipe... On doit garder cette qualité pour continuer sur cette route-là", a-t-il commenté.