Manchester City-PSG : découvrez les compos probables avec ou sans Verratti

De retour durant 75 minutes lors de la victoire face à Nantes (3-1) samedi 20 novembre après quatre semaines d'absence en raison d'une blessure à une hanche contractée face à Marseille, Marco Verratti va-t-il, déjà, rejoindre la case infirmerie et manquer le grand rendez-vous sur la pelouse de Manchester City ? Selon plusieurs sources, le milieu italien n'a pas pu terminer la dernière séance d'entraînement à la veille de la rencontre.

Il n'y a priori plus qu'un seul partant certain dans l'entrejeu dans l'esprit de Mauricio Pochettino pour ce match qui peut permettre à Paris de décrocher sa place en 8es de finale et de retrouver la 1re place du groupe A devant les Citizens : Idrissa Gueye, auteur du premier but à l'aller fin septembre (2-0). Reste à savoir s'il sera accompagné d'un ou deux éléments.

Si le 4-2-3-1 est retenu, Leandro Paredes semble le mieux placé pour débuter, plus que Ander Herrera ou Danilo Pereira. Mais l'entraîneur argentin de Paris va-t-il délaisser son plus traditionnel 4-3-3 pour jouer la carte offensive avec Lionel Messi en meneur de jeu, Angel Di Maria à droite, Neymar à gauche et Kylian Mbappé dans l'axe ? Cette option ne s'est avérée concluante ni à Rennes (défaite 2-0) ni à Marseille (0-0).

Navas ou Donnarumma ?

Dans le cas d'un milieu à trois avec Di Maria sur le banc et Messi à droite, Wijnaldum pourrait débuter aux côtés de Gueye et Paredes. L'autre incertitude concerne, comme à chaque match, le poste de gardien. Malade contre Nantes, Gianluigi Donnarumma va-t-il être préféré à Keylor Navas, exclu face aux "Canaris" pour une sortie dangereuse en dehors de sa surface ?

Derrière, le capitaine Marquinhos et Presnel Kimpemebe sont de retour dans l'axe. Achraf Hakimi débutera à droite. À gauche, il ne semble plus y avoir de débat entre Nuno Mendes et Abdou Diallo ; Juan Bernat n'est pas inscrit sur la liste du PSG pour la première phase de la Ligue des champions.

Mahrez sur le banc ?

Du côté des Mancuniens, Pep Guardiola doit composer sans Kevin De Bruyne, placé à l'isolement après un test positif au coronavirus. Bernardo Silva, Rodri et Ilkay Gündogan sont annoncés au milieu. Riyad Mahrez, auteur de trois des quatre buts des "Sky Blues" en demi-finale face à Paris la saison passée, pourrait débuter sur le banc, City évoluant avec un trio offensif Gabriel Jesus, Phil Foden, Raheem Sterling.

Manchester City-PSG : les équipes de départ possibles

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias (ou Laporte), Cancelo - Silva, Rodri, Gündogan - Jesus (ou Mahrez), Foden, Sterling

PSG : Donnarumma (ou Navas) - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Verratti (ou Paredes), Wijnaldum (ou Di Maria) - Messi, Mbappé, Neymar