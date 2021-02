Barça-PSG : quand a lieu le match retour au Parc des Princes ?

publié le 17/02/2021 à 15:20

Toujours devancé d'une longueur par Lille et talonné par Lyon, le Paris Saint-Germain va pouvoir disputer ses trois prochaines rencontres de Ligue 1 sans trop s'inquiéter de son avenir en Ligue des champions après son 8e de finale aller. C'est une équipe sûre de sa force, même sans Neymar et Di Maria, qui s'apprête à recevoir Monaco, dimanche 21 janvier (21h) en clôture de la 26e journée.

Il se sera écoulé cinq jours depuis la démonstration au Camp Nou face au FC Barcelone de Lionel Messi et Antoine Griezmann. 4-1 à l'extérieur, avec un triplé de Mbappé, impressionnant dans sa réponse aux attentes. "La qualification reste en jeu, il reste 90 minutes", a souhaité rappeler Pochettino, conscient du passé récent de son nouveau club en tant que coach.

Ce match retour entre Paris et le Barça au Parc des Princes est prévu trois semaines après l'aller, le mercredi 10 mars (21h). Il y aura juste avant (samedi 6 ou dimanche 7 mars) un 16e de finale de Coupe de France contre un adversaire à déterminer (tirage au sort dimanche 21 février).

Quatre matches pour le PSG, cinq pour le Barça

Outre ce dernier match avant le retour de la Ligue des champions et le prochain à Monaco, Paris a deux rendez-vous dans son agenda, en championnat, deux déplacements, à Dijon (20e) samedi 27 février (17h) et à Bordeaux (11e) mercredi 3 mars (21h). Dans le même temps, le Barça aura un match de plus à disputer, contre Cadix, Elche, Osasuna et deux fois face au Séville FC, en Liga et Coupe du Roi.