Pourquoi AccorHotels va-t-il devenir le sponsor majeur du PSG ?

publié le 22/02/2019 à 07:44

Le champion français de l’hôtellerie, Accor, va investir 225 millions d'euros en marketing et devenir le sponsor majeur du PSG. Fantaisie ou objectif industriel ?



Quoi qu'il en soit, à ce niveau d’investissement, on ne plaisante pas. L’objectif est clair : projeter la marque Accor, imprimer son logo dans les esprits chaque fois que Mbappé met un but ou que Neymar jongle avec ses adversaires. De plus, Accor sort d’une année exceptionnelle : ouverture de 300 nouveaux hôtels, gestion d’un parc de 700.000 chambres et suites à travers le monde, et des résultats économiques en hausse de 16% pour le CA avec une belle rentabilité.

Sauf que le groupe a un problème : Accor est le 6e hôtelier de la planète, mais sa place sur les radars de l’industrie du loisir et des voyages, la clé de son business, n’est pas à la hauteur de sa puissance.

Un investissement judicieux ?

Le montant exact du chèque sera connu ce soir. Mais cela ne changera rien à l’importance de l’enjeu pour l’entreprise. Celle-ci mise sur la mondialisation de la marque PSG, dont les joueurs clés sont des stars planétaires pour afficher sa présence dans un environnement fédérateur et désormais universel.



Mais c’est également un pari. Car cette opération est loin de faire l’unanimité. Hier, son annonce a été mal perçue par les analystes financiers qui ont fait plonger le cours de bourse de 3,7%. La 2e plus forte baisse des entreprises inscrites au CAC 40.

Le PDG d’Accor a été celui du PSG, une coïncidence ?

Dans le business, il n’y a pas de hasard. Il n’y a que des rencontres. Il est vrai que Sébastien Bazin, le patron d’Accor, a dirigé pour le compte d’un fonds d’investissement américain le club de football parisien jusqu’en 2011. À cette date, il l’a vendu au Qatar, sous le regard bienveillant du président Nicolas Sarkozy, un vrai fan du club par ailleurs très apprécié des dirigeants qataris.



Il est également vrai que l’ex-Président est aujourd’hui au conseil d’administration d'Accor. Comme il est vrai que le Qatar est aussi, depuis 2 ans, avec 10% du capital un très gros actionnaire d’Accor. Ces schémas sont plus complexes que le 442 ou le 433, chers au PSG. Mais au coup de sifflet final, ce projet n’aura d’impact que si le PSG gagne enfin la Ligue des Champions.

Les Plus

Nouveau record. Quatre milliards d'euros de dépôts sur les livrets A en janvier. il semble que ce soit le fruit des dépenses non effectuées sous l'effet des "gilets jaunes", mais également de la prime exceptionnelle. Ce qui justifierait cette relance de l'épargne.



Ford ne cède décidément rien. L'américain veut définitivement étouffer l'usine de Blanquefort.

La note

13/20 à Gilles Jourdan, le responsable de la modernisation du central de Roland Garros va tenir ses délais. Le central sera donc prêt à temps. Ce n'est pas si fréquent pour les grands chantiers de tenir leur calendrier, surtout en France.