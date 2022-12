Pourquoi Lionel Messi porte ce prénom pas très argentin ?

Lionel, ça ne transpire pas le "made in Argentina". Pas comme Diego, pour Maradona ou Ernesto, comme le Che Guevara, qui lui au passage était plus rugby que football.





Et comme souvent c’est grâce ou à cause des parents. À cause dans le cas de Messi, qui préfère largement qu’on l’appelle Leo plutôt que Lionel. Ce qui en dit long sur l’amour qu’il a pour son prénom. En l’occurrence, là c’est de la faute de Jorge, le papa de Lionel Messi.





En effet, Jorge est un grand fan de son fils évidemment, mais aussi d’un chanteur américain qui a cartonné dans les années 1980. Messi s’appelle Lionel en hommage à Lionel Ritchie. Et d’ailleurs, vu qu’il est né en juin 1987, pas impossible qu’il ait été conçu sur ce gros slow langoureux de Lionel Ritchie, numéro 1 un peu partout en 1986 : "Say you, say me".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info