Pourquoi quand un joueur marque 3 buts dans le même match, on parle de "coup du chapeau"

Le Portugais Gonçalo Ramos a marqué un triplé contre la Suisse mardi 6 décembre 2022, le premier de ce Mondial. On vous explique pourquoi quand un joueur marque trois buts dans le même match, on parle de "coup du chapeau".

Coup du chapeau ou hat trick, en anglais, une expression inspirée par un autre sport so british, à peu près aussi incompréhensible que le bœuf bouilli et la coupe de cheveux de Boris Johnson : le cricket !

Et alors, c’était quoi un coup du chapeau au cricket ? Quand un lanceur éliminait trois batteurs consécutifs. Le premier à réussir cet exploit fut le Pelé du cricket, HH Stephenson en 1858. Et pour le féliciter, ses coéquipiers organisèrent une quête auprès du public et avec l’argent récolté, ils lui offrirent quoi ? Un chapeau !

Au football, l’expression a été popularisée en 1966 lors de la Coupe du Monde en Angleterre quand Geoffrey Hurst a marqué trois buts lors de la finale. L’offrant pour la première fois aux Anglais. Mais pour les puristes, ce n’est pas un vrai hat trick. Parce que le vrai pour eux, c’est trois buts consécutifs. Et là c’était pas le cas.

Mais le Graal du coup du chapeau, c’est Michel Platini qui l’a réussi lors de l’Euro 84 avec les Bleus : trois buts à la suite mais un du pied gauche, un du pied droit et un de la tête ! Et là je dis "chapeau" !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info