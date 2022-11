Sur les maillots de foot, il y a toujours le nom et les numéros des joueurs. Cette pratique, figurez-vous, fête ses 30 ans seulement, puisque le tout premier match officiel où l’on a floqué le nom des joueurs sur leur maillot, c’était en 1992 lors de l’Euro pour le match Suède-France.

Pour les numéros sur les maillots c’est plus ancien. Même si à l’origine, il n’y en avait pas. On s’y est mis en 1933 pour que le public puisse reconnaître les joueurs. D’ailleurs au début, les deux équipes étaient numérotés de 1 à 22. Aujourd’hui, on choisit un peu comme on veut.

Tiens lors de son retour au Bayern Munich, Bixente Lizarazu avait pris le 69. Rien à voir avec un choix coquin. Tout simplement parce que son numéro fétiche le 3 était pris. Alors comme il est né en 1969, qu’il mesure 1m69 et pesait 69 kilos à l’époque, il a opté pour le 69. Ce choix exotique a permis à son club de vendre de nouveaux maillots de Lizarazu.

Et c’est pour ça aussi que la FIFA a décidé de mettre les noms des joueurs dès la Coupe du Monde 1994. Celle aux États-Unis ? Oui où cette pratique existe en NBA depuis les années 60. Dans le but de permettre plus facilement au public de s’identifier à un joueur et de se payer son maillot. Car le flocage, c’est généralement 15 euros en plus à débourser.

