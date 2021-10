OM-PSG : Jacques Cardoze promet des sanctions contre les spectateurs fauteurs de troubles

Au lendemain du "Classico" face au PSG, qui s'est soldé par un match nul (0-0) dimanche soir, l’OM va-t-il écoper d'un point de pénalité ? Jets de bouteilles, 21 interpellations, affrontements à l'extérieur et intrusion d'un supporter sur le terrain, les supporters d'un OM déjà sanctionné d'un point de pénalité avec sursis, ont joué avec le feu.

"Le match a été exceptionnel dans une ambiance très belle, surchauffée, survoltée", relève Jacques Cardoze directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, invité de RTL ce lundi, qui est revenu sur cette sanction qui menace l'OM. "Il faut rappeler que le point avec sursis a été infligé pour un envahissement de terrain à Angers, que nous condamnons. Il faut, pour que le point soit révoqué, que le cas soit similaire. À ma connaissance, hier soir (dimanche ndlr), il n'y a pas eu d'envahissement de terrain donc pour moi il n'y a pas de débat", dit-il.

Jacques Cardoze reconnait que "certes, tout ne s'est pas très bien passé, mais on doit aussi se remettre dans un contexte. C'est la première fois depuis deux ans qu'on remplit un stade avec 65.000 personnes et peut-être même plus". Et d'ajouter : "On a fait des efforts, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ceux qui sont des fauteurs de troubles, on porte plainte contre eux, il n'est pas question qu'il n'y ait pas de sanction".