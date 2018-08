et AFP

Florian Thauvin, Adil Rami ou encore Nabil Fékir... Ils seront huit à être célébrés lors de l'ouverture de la Ligue 1 Conforama dès le 10 août prochain. La Ligue de football professionnel (LFP), avec le soutien de la Fédération (FFF), est à l'origine de cette initiative.



Les joueurs pourront notamment présenter le célèbre trophée à leurs publics respectifs. "Nous allons célébrer les joueurs champions du monde avec le trophée de la Coupe du Monde qui sera présent à Marseille (qui reçoit Toulouse), le 10 août, à Lyon (qui reçoit Amiens) et au Parc des Princes, le 12 août (pour PSG-Caen)", a annoncé la présidente de la Ligue Nathalie Boy de la Tour, vendredi 3 août.

"Pour nous, c'est un symbole fort du travail commun réalisé par tout le football français. Je remercie Noël Le Graët de nous permettre de tenir cet événement", a-t-elle ajouté. Outre les Marseillais Steve Mandanda, Adil Rami, et Florian Thauvin, le Lyonnais Nabil Fekir, et les Parisiens Alphonse Aréola, Presnel Kimpembe, et Kylian Mbappé, le Monégasque Djibril Sidibé sera aussi célébré.

Plusieurs des Français champions jouant à l'étranger avaient déjà été accueillis en héros dans leurs villes natales. Comme Antoine Griezmann à Mâcon (Saône-et-Loire), Benjamin Pavard à Jeumont (Nord) ou encore Corentin Tolisso à Amplepuis (Rhône).