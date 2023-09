Paul Pogba : pourquoi l'avenir sportif du joueur ne tient qu'à un cheveu ?

Suspendu le lundi 11 septembre pour soupçon de dopage, après avoir été contrôlé positif à la testostérone le 20 août dernier, Paul Pogba attend maintenant la contre-expertise. Et l'avenir sportif du champion du monde de foot 2018 ne tient peut-être qu'à un cheveu.

C’est l’analyse d’un de ses cheveux qui pourrait révéler si cette testostérone interdite, il l’a prise accidentellement ou pas ! Cette technique d’analyse capillaire n’est pas nouvelle, car elle remonte à la fin des années 1970. C’est l’Armée américaine qui en est à l’origine : elle voulait savoir si les G.I. qui revenaient du Vietnam n’étaient pas devenus accros à l’opium ou à l’héroïne sur place.

Pourquoi analyser un cheveu plutôt que le sang ou l'urine ? Parce que le cheveu est plus fiable. Et surtout il permet de remonter dans le temps. Chaque centimètre de cheveu représente ce qui a circulé dans le corps pendant un mois. Donc sur un cheveu de 12 cm, vous avez une année entière. Si à chaque centimètre, par exemple, on trouve une trace de substance interdite, c’est qu’il y a plusieurs prises dans le temps. Donc dopage pas vraiment accidentel !



Le joueur peut-il être blanchi ?

Oui surtout si la concentration de produit retrouvé dans la partie de cheveu est très faible. C'est ce qui était arrivé à Richard Gasquet en 2009, contrôlé positif à la cocaïne. Des traces de drogue avaient été retrouvées dans son urine mais rien dans ses cheveux. Ce qui indiquait qu’il n’était pas consommateur régulier et que, comme la cocaïne n’est détectable dans un cheveu qu’à partir d’une certaine dose, cela veut dire que cette drogue venait de quelqu’un d’autre.

Richard Gasquet avait raconté avoir embrassé plusieurs fois une certaine Pamela rencontrée dans une soirée. Or cette dernière s’est avérée, après analyse, être consommatrice régulière de stupéfiants. C’est via un baiser qu’un peu de substance s’est retrouvée dans le tennisman.



Un crâne rasé est-il indétectable ?

Non ou alors il faut aussi se raser le torse et les aisselles car les poils, ça marche aussi. Et même les ongles ! Et si on se teint les cheveux, cela ralentit l’analyse mais ça ne l’empêche pas. Le cheveu est coriace.

La preuve, Pascal Kintz, toxicologue mondialement connu, a prouvé que Napoléon avait été empoisonné en retrouvant de la mort aux rats dans ses cheveux. Plus dingue encore, il a retrouvé des traces de cocaïne sur des momies aztèques vieilles de 4.000 ans ! Plus la peine de raconter votre vie à votre coiffeur, vos cheveux parlent pour vous !