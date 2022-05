"On est en direct" : Gasquet confie "être fatigué" des critiques sur ses nombreuses défaites face à Nadal

Membre de la génération des "Quatre Mousquetaires" au côté de Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, Richard Gasquet est revenu ce samedi soir dans l'émission "On est en direct" sur France 2 sur les reproches souvent faits à cette génération : celui de n'avoir gagné aucun tournoi du Grand Chelem.

"On s'est beaucoup moqués de nous, ça c'est clair qu'on m'a souvent dit dans la rue 'tu n'as pas gagné de Grand Chelem'"(...) On aurait évidemment aimé gagner un Grand Chelem et être Rafael Nadal", explique le joueur, éliminé au deuxième tour de Roland-Garros.

Rafael Nadal, un nom qui a beaucoup collé à la peau de Richard Gasquet. Tout d'abord, car le Majorquin a signé la préface du livre du natif Béziers, intitulé À revers et contre tout, mais aussi et surtout pour leurs multiples affrontements sur les courts, qui ont toujours à l'avantage de Rafael Nadal, qui a battu "son ami" 17 fois en 17 rencontres. Une statistique étonnante, d'autant plus qu'en jeune, Richard Gasquet avait battu Nadal à 13 ans au tournoi des Petits As. Une anecdote que le public ressort souvent au Français, qui confie trouver cela "un peu fatigant, un peu difficile".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info