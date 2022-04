Ligue Europa Conférence : fortes tensions entre les supporters marseillais et grecs au Vélodrome

Match tendu au Vélodrome de Marseille, ce jeudi 7 avril. Des incidents entre supporters de Marseille et du PAOK Salonique ont éclaté jeudi à l'intérieur et autour du Stade Vélodrome avant le match entre les deux équipes en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence et ils se sont poursuivis, moins intensément, jusqu'après la rencontre.

Après la fin du match, remporté par Marseille (2-1), les plus de 2.000 supporteurs du PAOK Salonique présents au stade ont été maintenus en tribune au sein du parcage visiteurs du Vélodrome et ont fait exploser de nombreuses "bombes agricoles", a constaté l'AFP. L'objectif des autorités en bloquant les soutiens du club grec dans le stade : éviter toute confrontation directe avec les Marseillais.

Auparavant, durant la deuxième période de la rencontre, les supporteurs grecs ont jeté à plusieurs reprises de multiples projectiles sur la pelouse, empêchant Dimitri Payet de frapper des corners. En outre, des morceaux de sièges ont été jetés entre les deux camps de supporters, pourtant séparés par des filets de sécurité.

Au moins 10 personnes interpellées

Selon la préfecture de police de Marseille, "une trentaine de policiers ont été blessés, principalement par des jets de projectiles divers, fumigènes et bombes agricoles dans le stade lorsqu'ils se sont interposés entre la tribune visiteurs et le virage nord pour éviter des affrontements".

Les services de police ont fait état de l'interpellation de dix personnes en tout, un Grec pour tentative d'introduction de fumigène et neuf Marseillais, trois pour violences à personne dépositaire de l'autorité publique, quatre pour tentative d'introduction de fumigènes et deux pour jets de projectiles.

Plus tôt dans la soirée, le directeur de la communication de l'OM Jacques Cardoze, avait appelé les supporters phocéens au calme, sur RTL. Celui-ci demandant également aux "Marseillais [de] ne pas réagir aux provocations des Grecs et de ne se pas mêler aux rassemblements des supporters du PAOK". Et ce, alors que les tensions redoublaient d'intensité depuis mercredi et l'arrivée des premiers fans venus de Grèce.