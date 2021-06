"On refait le match" : Didier Deschamps invité exceptionnel samedi 5 juin

publié le 05/06/2021 à 09:00

Numéro exceptionnel de On refait le match, samedi 5 juin (18h30-20h). À six jours du coup d'envoi de l'Euro et dix de l'entrée de l'équipe de France dans la compétition face à l'Allemagne à Munich, Didier Deschamps répondra durant 30 minutes aux questions de Christian Ollivier et Philippe Sanfourche.

Où en sont les Bleus dans leur préparation ? Le sélectionneur va-t-il aligner ce qu'il estime être sa meilleure équipe au coup d'envoi de France-Bulgarie, mardi 8 juin (21h10) à Saint-Denis lors du deuxième et dernier match de préparation, avec N'Golo Kanté en sentinelle à la place de Corentin Tolisso ?

Le 4-4-2 "losange" sera-t-il le schéma utilisé durant l'Euro, avec le trio offensif Antoine Griezmann-Kylian Mbappé-Karim Benzema ? Que craint le plus Didier Deschamps sur la route du doublé Mondial-Euro ? Quittera-t-il son poste si sacre il y a le dimanche 11 juillet à Londres ? Le sélectionneur sera questionné sur l'actualité chaude des Bleus.