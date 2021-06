Euro 2021 : Benzema, retour convaincant en dépit du penalty manqué

publié le 03/06/2021 à 11:48

Aucun but encaissé, trois marqués par Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, pas de blessé à déplorer et l'intégration de Karim Benzema qui devient concrète sur le terrain. Les Bleus ont disputé un premier match de préparation au presque parfait, mercredi 2 juin à Nice face au Pays de Galles (3-0).

S'il a vu son penalty de la 27e minute repoussé par le gardien adverse, Benzema a marqué des points pour son retour après plus de cinq ans d'absence. L'émotion était palpable, la pression évidente au moment des hymnes. Visage concentré puis relâché sur le terrain, pour retrouver très vite les sensations et le plaisir d'être en Bleu. L'avant-centre du Real Madrid a ressenti beaucoup de "fierté". "J'étais très pressé de jouer et de montrer ce que j'ai fait ce soir pour aider mon équipe".

Un match plein - il est le seul des trois attaquants titulaires à avoir disputé l'intégralité de la rencontre -, technique, fluide, dans lequel il n'aura manqué qu'un but. Le sélectionneur Didier Deschamps ne lui en tient pas rigueur. "Il a été malheureux dans la finition, parce qu'il aurait pu à travers le penalty... C'est lui qui amène un des buts aussi (le troisième, ndlr, en frappant sur le poteau). Son jeu amène à avoir encore un peu plus de maîtrise".

Franchement c'est l'attaquant parfait Ousmane Dembélé





L'expérience de Benzema semble profiter à l'ensemble de ses coéquipiers, comme Ousmane Dembélé, admiratif. "C'est un joueur de classe mondiale, franchement c'est l'attaquant parfait. C'est la première fois que je joue avec lui, il nous apporte sa technique, sa vision du jeu. C'est un très grand joueur". Un élément qui aura démontré dès son premier match pour son retour, qu'à 33 ans, il a encore bien des choses à apporter dans cette équipe de France.