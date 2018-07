et Léa Stassinet

publié le 26/04/2018 à 18:38

"Je suis confiant". Ce jeudi 26 avril, Bernard Tapie sera devant sa télévision pour suivre avec attention la demi-finale aller de son club de coeur, l'Olympique de Marseille, opposé au Red Bull Salzbourg. Si son état de santé ne lui a pas permis de se rendre jusqu'au Vélodrome, il reste persuadé de la victoire des Phocéens.



L'ancien président du club (de 1986 à 1994) affirme sur RTL se baser "sur des éléments d'analyse objectifs". Les deux équipes se sont déjà rencontrées "deux fois cette saison, on a perdu 1-0 là-bas puis fait match nul à Marseille. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé depuis cette époque ? L'équipe Marseille est devenu bien supérieure (par rapport au début de saison, ndlr).

Mais pour Bernard Tapie, ce qui fera la différence, c'est le soutien des supporters. "On a tous nos capacités physiques et intellectuelles, mais si vous êtes transcendé par un événement, vous allez dépasser vos limites. Mais il faut qu'il y ait un motif qui vous indique que vous allez vous surpasser, et ça c'est le public qu'il vous le donne", explique-t-il sur RTL.

Quels conseils veut donner l'ancien président à ses joueurs ? "Je leur dirais : "C'est l'un des grands moments de votre carrière. Ça se finira bien ou mal mais vous allez vous souvenir toute votre vie de cette journée. Faites-en sorte de n'avoir aucun regret, aucun remord", lance Bernard Tapie, fustigeant aux passages "les causeries à la con avant les matches", qu'affectionnent certains entraîneurs.



L'ancien président de l'OM a un dernier mot pour les Marseillais : "Les trois quarts des gens qui seront dans les tribunes ce soir sont des gens modestes qui aiment le football et qui ont peu de victoires à afficher dans la vie. Vous pouvez les rendre vainqueurs. Ce soir, ils deviendront des vainqueurs par personnes interposées".



Si l'Olympique de Marseille parvient à se qualifier pour la finale de l'Europa League, pourra-t-on voir Bernard Tapie dans les tribunes du Parc OL ? "Il y en a qu'un qui le sait, il est là-haut et il ne me parle pas en direct, alors je ne peux pas vous répondre", conclut-il.