OM-Salzbourg : les compos probables pour la demi-finale d'Europa League

publié le 26/04/2018 à 12:39

Même s'il ne dispose pas de son groupe au complet, Rudi Garcia a plusieurs options pour composer son OM, à l'heure d'affronter le Red Bull Salzbourg en demi-finale aller d'Europa League, ce jeudi 26 avril. Dans un Vélodrome chauffé à blanc, le coach phocéen aura sans doute hésité entre une défense à 3 ou à 4, conditionnant le reste du 11 de départ.



La première option déjà testée en coupe d'Europe, qui ferait évoluer son équipe en 3-4-3, offrirait une densité supérieure dans l'axe du terrain, avec sans doute un trio Gustavo-Rami-Rolando pour protéger les cages de Yohann Pelé et couvrir les montées des deux latéraux postés plus haut. Jordan Amavi tiendra sa place à gauche avec sa capacité à animer le couloir, à bien défendre tout en adressant des centres précis en attaque.

De l'autre côté, Bouna Sarr débutera en l'absence de Hiroki Sakai, blessé au genou pour 3 semaines. Offensif à souhait et buteur contre Leipzig, il est capable de faire très mal aux adversaires dans un match enlevé. Dans cette formule, Maxime Lopez évoluerait dans l'axe de l’entre-jeu avec André-Franck Zambo Anguissa ou Morgan Sanson. Et c'est le deuxième qui tiendrait la corde, pour plus de maîtrise au milieu.

Thauvin et Payet au service de Mitroglou

Devant, Dimitri Payet voudra montrer qu'il est toujours intenable, soyeux dans ses passes et tranchant dans ses percussions afin de porter son équipe brassard au bras, et éventuellement aguicher Didier Deschamps. À ses côtés, Florian Thauvin est indiscutable également, lui qui porte les siens depuis le mois d'août et est capable de mettre des coups de boutoir permanents.



Deux créateurs à même de servir Kostas Mitroglou. Passé du statut de banni à celui de mascotte, en espérant devenir le chouchou ou sauveur, le Grec a pris l'avantage sur Valère Germain dans un registre plus puissant, qui use les défenses. Son entente avec Payet est une arme de plus en plus décisive, et il est la parfaite cible pour les centres des latéraux. Son doublé face à Lille l'amène en pleine confiance pour le match de ce jeudi soir.



Mais Rudi Garcia pourrait pencher vers le 4-2-3-1 habituel en championnat. D'autant qu'une légère incertitude plane sur Rolando, à propos duquel néanmoins l'optimisme est de rigueur. En cas de défense à 4, Gustavo reviendrait au milieu avec Lopez, et Ocampos amènerait sa hargne et son intensité sur le côté gauche de l'attaque. Toujours est-il que dans les deux schémas, l'OM a des automatismes et des certitudes, et c'est un luxe pour son entraîneur. Il ne reste plus qu'à se laisser porter par un stade en fusion.

Compositions possibles

OM option 1 : Pelé - Rami, Gustavo, Rolando - Sarr, Lopez, Sanson ou Anguissa, Amavi - Thauvin, Mitroglou, Payet



OM option 2 : Pelé - Sarr, Rami, Rolando ou Gustavo, Amavi - Gustavo ou Sanson, Lopez - Thauvin, Payet, Ocampos - Mitroglou



RB Salzbourg : Walke - Lainer, Romalho, Caleta-car, Ulmer - Haidara, Samassékou, Schlager, Berisha - Hwang, Baddur