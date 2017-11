Pour Bernard Tapie, le soutien de l'OM est sa "plus belle cure de chimio"

publié le 20/11/2017 à 04:05

Bernard Tapie est apparu ému lors d'un entretien accordé à 19h le dimanche sur France 2. L'ancien homme d'affaires, âgé de 74 ans, qui fait face à un cancer de l'estomac avec extension sur l'œsophage est revenu sur le soutien que lui ont apporté des supporters de l'OM, lorsqu'ils ont appris son état de santé.



"Quand vous avez 50.000 mômes qui vous donnent leur amitié et le témoignage de leur affection, ça veut dire que vous avez servi à quelque chose", a-t-il confié avec émotion à Laurent Delahousse. "Ce sont des gens qui ont sûrement connu des moments de bonheur avec la Coupe d’Europe. Et de les voir aussi présents, c’est la plus belle cure de chimio que je n'ai jamais reçue", a poursuivi Bernard Tapie.

"Ces dernières années, les médias ont été assez durs et on avait même fini par oublier tout ça. Donc ça a redonné envie à des gens qui m’aimaient bien avant, de bien m’aimer de nouveau", a-t-il ensuite ajouté, avant de s'interrompre pour essuyer une larme.