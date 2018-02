Bernard Tapie "veut guérir plus vite que les autres", raconte son fils

publié le 14/02/2018 à 19:02

Comment va vraiment Bernard Tapie ? Son fils, Stéphane, donne de ses nouvelles. Depuis plusieurs mois, son père se bat contre un cancer de l’estomac. Opéré il y a un mois, il faisait l’objet ces derniers jours de rumeurs sur son état de santé, qui serait au plus mal. "Il va comme quelqu’un qui s’est fait opérer il y a un mois d’une lourde opération (…). Il n’y a pas d’alarme, on est dans un processus logique", détaille Stéphane Tapie.



Pourtant, son ami Jacques Séguéla disait il y a quelques jours sur Cnews que Bernard Tapie avait perdu vingt kilos, qu’il était sous oxygène et que son état était critique. "Il a perdu 24 kg, mais c’est logique" après une telle opération, nuance toutefois son fils. Cette intervention chirurgicale lourde est déterminante pour la santé de l’homme d’affaires. "Elle s’est passée du mieux possible, ça ne pouvait pas se passer mieux. Maintenant, effectivement la suite, c’est pas gagné encore, mais le combat continue et ne s’arrêtera pas", détaille Stéphane Tapie.

Sorti de l’hôpital, l’ancien président de l’OM doit se reposer. Ce qui n’est pas chose facile pour Bernard Tapie. "Il a voulu aller un peu vite, forcément. Pas au point de se mettre en danger, mais il aime bien se mettre des challenges, il s’en est mis un. Il veut guérir plus vite que les autres", explique son fils. Une ablation de l’estomac est bien sûr une opération qui demande de modifier son quotidien.

"Il le supporte, il sait ce qu’il y a au bout. Et puis, il a supporté dans sa vie bien plus lourd que ça intellectuellement", explique Stéphane Tapie. Et de renchérir : "il se bat, et on ne lâchera rien".