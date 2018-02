publié le 16/02/2018 à 17:15

Des nouvelles de Bernard Tapie. L'homme d'affaires et homme politique, ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille, hospitalisé à 75 ans pour son cancer de l'estomac, a appelé Pascal Praud vendredi 16 février sur CNews. Il voulait parler football et notamment dénoncer un "bazar sans nom" au Paris Saint-Germain.



Interrogé sur son état de santé, Bernard Tapie a avoué ne "pas tellement (avoir) envie d'en parler". "Ça ne s'aggrave pas en une minute ni ne guérit en une minute", a-t-il ajouté, précisant que sa maladie "suit son cours, avec ses bons et ses moins bons moments".

"Le combat continue et ne s’arrêtera pas", avait déclaré son fils, Stéphane Tapie, au micro de RTL mercredi 14 février. "Il a supporté dans sa vie bien plus lourd que ça intellectuellement", expliquait-il, assurant que son père se battait, voulant même "guérir plus vite que les autres".