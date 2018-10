Marseille, battu par la Lazio de Rome, prépare mal le Clasico

et AFP

publié le 25/10/2018 à 23:29

Marseille, battu par la Lazio en Ligue Europa 3 à 1, a non seulement compromis ses chances de qualification pour les 16e de finale de la compétition, mais a aussi très mal préparé le choc au sommet de dimanche 28 octobre face au leader de L1 Paris Saint-Germain.





Avec un point en trois journées, l'OM est quasiment éliminé dès la phase de poules, à cinq longueurs de son adversaire et huit de Francfort. Pour la première fois l'entraîneur Rudi Garcia a perdu contre la Lazio. Invaincu en cinq rencontres en Italie, l'ancien entraîneur de la Roma a vu son OM cloué au sol par des buts de Wallace (10e), Felipe Caicedo (59e) et Adam Marusic (90e). Dimitri Payet a réduit le score (86e) sur un coup franc direct, son seul éclat du match.

Le finaliste de la dernière édition de l'Europa League, battu 3-0 par l'Atletico Madrid en mai dernier, n'a plus gagné dans cette compétition depuis cinq matches et la demi-finale aller contre Salzbourg (2-0), l'an dernier. Pour corroborer cette tristesse, le Vélodrome encore sous le coup de la sanction de l'UEFA était vide de ses deux virages fermés. Et des heurts ont eu lieu avant le match entre supporters. Triste soirée pour les Marseillais.