Créé en 1899, l'Olympique de Marseille fait partie des doyens du football français (le plus vieux club de France étant Le Havre). Et pour ses 122 ans, le club phocéen a décidé de publier sur ses réseaux sociaux une affiche mettant en scène les joueurs, dirigeants et événements marquants du club, comme la victoire en Ligue des Champions en 1993 avec le coup de tête de Basile Boli. On peut également apercevoir Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, Mamadou Niang ou encore Didier Deschamps.

Mais cette affiche reste avant tout un condensé. Impossible de mettre 122 ans d'histoire en une seule image. Cependant, certaines absences passent mal. Fabien Barthez, Samir Nasri, Franck Ribéry, Robert Pirès... autant de grands noms qui sont passé sous les radars lors de la conception de l'image, au grand dam des supporters.

Par ailleurs, beaucoup ont remarqué la taille importante prise par Pablo Longoria, nommé par Frank McCourt à la présidence de l'OM en début d'année en remplacement de Jacques-Henri Eyraud. D'autres présidents historiques, Bernard Tapie, Pape Diouf et Robert Louis-Dreyfus seraient représentés "trop petits" au goût de certains.