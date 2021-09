Agressions sexuelles : un ancien joueur de Ligue 1 impliqué dans une affaire

Un vaste scandale a touché la Fédération islandaise de football ce 31 août. L'attaquant de la sélection Kolbeinn Sigthorsson, passé par le FC Nantes et l'Ajax Amsterdam, a été cité dans une affaire d'agression sexuelle qui a mené à un grand ménage au sein la fédération.

Les faits remontent à septembre 2017, la victime, Thórhildur Gyda Arnarsdóttir, 25 ans, a affirmé à la chaîne de télévision nationale RUV avoir subi des violences et une agression sexuelle. Elle a cependant confié que le joueur a reconnu les faits et qu'il s'était excusé, en versant un dédommagement financier.

Actuellement en Suède, sous contrat avec l'IFK Göteborg, son club a confirmé l'implication de son joueur dans l'affaire, et la prend "très au sérieux même si elle est close juridiquement", à travers un communiqué, en condamnant fermement les actes reprochés.

16 démissions

Accusé d'avoir couvert les faits, la totalité comité exécutif de la fédération islandaise a présenté sa démission ce lundi 30 août au soir. Seize autres membres ont suivi le départ du président Gudni Bergsson, et ont eux aussi quitté leur poste.

À la suite d'appels du groupe de représentants des intérêts des clubs de 1ere et 2e divisions masculines et féminines, l'Islenskur Toppfotbolti, la pression de la part du public a été entendue et a engendré beaucoup de changements dans la fédération, à qui il était reproché un attentisme et une passivité, ainsi que d'avoir tenté de nier cette affaire en disant ne pas en avoir eu connaissance quand les preuves montrent le contraire.