OL-OM : Marseille va s’imposer à Lyon pour la première fois depuis 2007, annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 20 novembre, il l'annonce dans sa "Grosse cote" : Marseille qui va repartir avec les trois points de Lyon, dimanche 21 novembre (20h45), en clôture de la 14e journée de Ligue 1.

Ce serait une sensation, car la dernière fois que l’OM a gagné sur la pelouse de l'OL, c’était en 2007, le 11 novembre précisément. "À l’époque Marseille avait gagné 2-1 à Gerland (doublé de Mamadou Niang après l'ouverture du score de Juninho), c’était pas encore le Groupama Stadium, se souvient le chroniqueur. Depuis il y a eu 15 matchs dans le Rhône toutes compétitions confondues et Lyon en a gagné neuf".

Alors pourquoi pense-t-il que les hommes de l'Argentin Jorge Sampaoli vont faire tomber ceux du Néerlandais Peter Bosz ? "Le premier argument, c’est que l’OL a une défense non pas de lions mais de chatons : la pire depuis 1983, avec déjà 21 buts encaissés depuis le début de la saison. Les Lyonnais ont la 5e pire défense du championnat et n’ont réussi que deux matchs de Ligue 1 sans prendre de buts".

Payet à nouveau 'fit' alors que ces dernières saisons il était plutôt frites Florian Gazan

"Ensuite, on sort de la trêve internationale poursuit Gazan. L’OM dont le jeu foufou - le fou de foudroyant et le fou de fouillis -, demande une énergie folle, a pu en profiter pour remettre de l’essence dans le réservoir. Notamment celui de son meilleur joueur et marqueur, Dimitri Payet, à nouveau 'fit' alors que ces dernières saisons il était plutôt frites. Du coup, il enfile les buts, déjà six, comme on enfile des collants, c’est de saison. Normal, puisqu’on le surnomme Dim'".