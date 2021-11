OL-OM : le 11 type des joueurs passés par Lyon et Marseille

2 gardiens, 7 défenseurs, 11 milieux et 13 attaquants : de Jean Djorkaeff dans les années 1950 et 1960 à Jérémy Morel lors de la dernière décennie, 33 joueurs ont porté dans leur carrière à la fois les couleurs de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. 22 sont d'abord passés par le Rhône, 11 par les Bouches-du-Rhône.

La plupart de ces joueurs ont laissé une empreinte indélébile dans ces deux places fortes hexagonales, mais aussi dans le grand livre de l'histoire du football français, voire international. Aussi, autant le souligner d'entrée tant la qualité inonde la liste : dégager un 11 type relève forcément de choix douloureux, subjectifs.

Seul le poste de gardien ne fait pas vraiment débat, avec une hiérarchie claire qui ne devrait pas froisser le numéro 2 : François Lemasson (101 matches avec Lyon à la fin des années 1980, 5 avec Marseille lors de la saison 1998-1999) laisse la place au fantasque Pascal Olmeta (98 apparitions avec l'OM dont une en finale de Coupe d'Europe des clubs champions en 1991, 146 avec l'OL de 1993 à 1996.

Défense : Amoros, J. Djorkaeff, Ngotty, Morel

Afin de respecter l'équilibre collectif et défensif de cette équipe, le choix a été fait de ne pas empiler les éléments offensifs, quitte à pousser sur le banc des génies du jeu (lire plus bas). Le schéma retenu est un 4-4-2 à plat, avec Jean Djorkaeff, le père de Youri, et Bruno Ngotty en défense centrale.

S'il est le plus souvent associé à la victoire du PSG en Coupe des Coupes en 1996 en tant qu'unique buteur sur coup franc contre le Rapid Vienne, le roc de 1,88 m a passé sept saisons à Lyon et une à Marseille. Il compense la petite taille de "Tchouki" Djorkaeff (1,73 m), Lyonnais de 1958 à 1966, Marseillais de 1966 à 1970.

Pascal Fugier Nicolas Nkoulou sont relégués sur le banc, de même que Henri Bedimo, doublure de Jérémy Morel à gauche de la défense. À droite, Manuel Amoros s'impose sans opposition. Le champion d'Europe 1984 présente la particularité d'être revenu à Marseille (1995-1996) après l'avoir quitté pour Lyon en 1993 après le sacre de l'OM en Ligue des champions.

Milieu : Valbuena, Tigana, Diarra, Ben Arfa

Les deux milieux défensifs auraient pu être Daniel Bravo, Éric Roy, Laurent Fournier ou Benoît Pedretti. Ce sera finalement Jean Tigana et Alou Diarra, le premier pour son palmarès (champion d'Europe et 2e du Ballon d'Or en 1984) et sa classe, le second pour son gabarit (1,90 m) et sa saison marquante dans chacun des deux clubs : 2006-2007 à Lyon, 2011-2012 à Marseille.

Deux figures du football français du 21e siècle émergent pour occuper les côtés : Mathieu Valbuena à droite, Hatem Ben Arfa à gauche. Le premier a disputé 331 matches sous le maillot ciel et blanc avant de tenter l'aventure en Russie avec le Dynamo Moscou. C'est à Lyon qu'il choisit de signer un an plus tard en 2015 (76 matches), s'attirant une image de traitre chez les phocéens.

Souvent considéré par ses pairs comme l'un des meilleurs de sa génération en dépit d'une carrière finalement décevante, "HBA" aura, lui, connu les deux clubs au début de son parcours pro. Formé à Lyon, il en portera le maillot à 92 reprises entre 2004 et 2008 avant d'exporter son talent, certes intermittent, à Marseille durant trois saisons (91 matches).

Attaque : Anderson, Gomis

Ce 4-4-2 à plat contraint à pousser Abedi Pelé sur le banc et à abandonner un 4-4-2 dit en losange avec le Ghanéen à la baguette. Difficile pour le vainqueur de la CAN 1982 et de la Ligue des champions 1993 avec l'OM, où il aura beaucoup plus marqué les esprits (138 matches, 29 buts) qu'à Lyon (saison 1993-1994, 31 matches, 3 buts).



Reste les deux postes les plus offensifs, avec là-encore de prestigieux visages écartés : Sylvain Wiltord, Florian Maurice, Loïc Rémy, ou dans une moindre mesure Peguy Luyindula et Fabrice Fiorèse. De part leurs statistiques et leur aura, Sonny Anderson et Bafétimbi Gomis sont au dessus.



Phénomène lors de son court passage à Marseille à son arrivée en France (16 buts en 24 matches), le Brésilien propulse l'OL dans une autre dimension de 1999 à 2003 avec 94 réalisations en 161 rencontres. La panthère "Bafé" en claquera 90 en 243 apparitions dans le Rhône de 2009 à 2014. À Marseille, il s'impose comme le grand attaquant tant recherché mais ne reste qu'un an (2016-2017, 34 matches, 21 buts).

OL-OM : le 11 type des joueurs passés par les deux clubs

Olmeta - Amoros, J. Djorkaeff, Ngotty, Morel - Valbuena, Tigana, Diarra, Ben Arfa - Anderson, Gomis