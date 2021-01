OL : après Guimaraes, Toko Ekambi positif au coronavirus

publié le 04/01/2021 à 12:35

L'Olympique Lyonnais va devoir se passer de son meilleur buteur cette saison en Ligue 1, mercredi 6 janvier (21h) face à Lens lors de la 18e journée. Karl Toko Ekambi (9 buts en 154 matches) a été testé positif à la Covid-19, a annoncé L'Équipe, dimanche 3 janvier en toute fin de soirée.

L'absence de l'attaquant camerounais de 28 ans s'ajoute à celle du milieu brésilien Bruno Guimaraes (23 ans), lui aussi contaminé par le coronavirus durant les fêtes de fin d'année et qui est resté au Brésil dans l'attente d'un test négatif. En octobre, Léo Dubois, Anthony Lopes et Maxence Caqueret avaient contracté la maladie dans les rangs de l'OL.

Leader de L1 à la trêve avec une meilleure différence de buts que Lille (36 points, +20 contre +19) et une longueur d'avance sur le PSG, l'équipe de Rudi Garcia sera également privée de Marcelo (suspendu) et Moussa Dembélé (fracture de l'avant-bras) face aux Sang et Or (7es). Elle se rendra ensuite à Rennes (4e), samedi 9 janvier (21h).

Dans le même temps, le Losc recevra Angers (9e) puis ira à Nîmes (20e) ; Paris est attendu à Saint-Étienne (14e) avant de recevoir Brest (11e). Mauricio Pochettino disputera ensuite son premier "Clasico" face à l'Olympique de Marseille, le mercredi 13 janvier (21h), dans le cadre du Trophée des champions, disputé à Lens. Ce match était initialement prévu le 1er août.