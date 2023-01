Football : Messi et Mbappé vont affronter Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite

Les joueurs du Paris Saint-Germain s'apprêtent à décoller pour une tournée au Qatar et en Arabie Saoudite. Le 17 janvier, les joueurs de Christophe Galtier vont atterrir à Doha pour faire une série d'activités commerciales et marketings organisée avec les partenaires du club. Mais le clou de ce déplacement est prévu en Arabie Saoudite.

Les Parisiens vont se rendre à Ryiad le 19 janvier et disputeront un match amical avec une "sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr". Et c'est précisément dans le club d'Al-Nassr que Cristiano Ronaldo vient de signer un contrat jusqu'à 2025. Cristiano Ronaldo "devrait faire ses débuts en Arabie Saoudite le 19 janvier contre le PSG. Ça ne sera pas avec le maillot d’Al-Nassr. Ce sera un mixte entre Al-Hilal et Al-Nassr", a alors assuré au Parisien Rudy Garcia, l'entraîneur de l'équipe qatari de Ronaldo.

Ce match devrait être l'occasion d'une confrontation entre deux joueurs de légendes dont les fans se disputent le titre de meilleur joueur de tous les temps : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

