Neymar : "Si il y a fracture ou fissure, il va falloir réopérer", explique Michel Cymes

publié le 29/01/2019 à 16:46

Verra-t-on Neymar fouler de nouveau un terrain cette saison ? Le PSG, qui se prépare déjà à jouer sans sa star son 8e de finale de Ligue des champions contre Manchester United, n'a toujours pas délivré de diagnostic officiel, mais plusieurs médias évoquent au moins deux mois d'absence.



Pour le médecin Michel Cymes, il y a deux hypothèses. "Soit il s'est refissuré ou refracturé le métatarse et à ce moment-là, effectivement, il va falloir réopérer. Sinon, il y a une complication qui est possible dans toutes les fractures osseuses, c'est ce qu'on appelle une pseudarhtrose : il peut y avoir une sorte de mouvement entre les deux morceaux d'os, ça forme une pseudo articulation et là c'est embêtant parce que c'est une consolidation qui n'est pas très solide et qui peut surtout redéclencher une fissure ou un déplacement".

Ce n'est sûrement pas un petit hématome Michel Cymes





"A priori vu la complexité et du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique ce n'est sûrement pas simplement, comme on avait pu l'imaginer au début, un petit hématome, un petit peu de sang ou une petite torsion, poursuit-il. C'est que manifestement l'os a été touché. Et si il a été fracturé ou fissuré il va falloir réopérer, ça c'est sûr".