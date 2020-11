Mort de Maradona : "Une fierté d'avoir joué contre lui", confie Luis Fernandez

publié le 25/11/2020 à 19:32

"Ce soir je suis triste, on a perdu un grand", a réagi ce mercredi 25 novembre le consultant et ancien joueur Luis Fernandez au micro de RTL, après l'annonce du décès de Diego Maradona. "C'est une fierté d'avoir joué contre lui, je ne l'oublierai jamais", a-t-il dit en se souvenant du match amical France-Argentine (2-0) qui s'était tenu en mars 1986, quelques mois avant que l'Argentin ne soulève la Coupe du monde au Mexique.

"Nous on avait Platini, eux Maradona, on savait que c'était un joueur qui pouvait facilement accélérer, éliminer, faire des différences. Il t'obligeait à mettre beaucoup plus de discipline et de rigueur dans ton jeu quand tu jouais en face de lui." Avant la rencontre, l'ancien international français se souvient avoir pensé "surtout, Luis, ne le blesse pas !"

Plutôt que ses frasques, Fernandez préfère "garder le souvenir de Diego sur un terrain." Plutôt que le but de la main contre les Anglais, il préfère se souvenir du but marqué quelques instants plus tard, quand il avait dribblé toute la défense. "On lui aurait demandé de le refaire dix fois de suite, il aurait réussi, car c’était un génie. Il avait ça en lui."