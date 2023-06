Mondial féminin : "Une belle offre a été faite par France Télévisions et M6", assure Oudéa-Castera sur RTL

Une bonne nouvelle pour les supporters des Bleues de l'équipe de France féminine de football : les matchs seront diffusés par les chaînes des groupes M6 et France Télévisions pour les 4 prochaines années. Mais qu'en est-il des rencontres de la Coupe du monde féminine, prévue cet été ? Ce mardi 13 juin sur RTL, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a accepté de lever quelques doutes à ce sujet.

La ministre s'est tout d'abord "réjouie" du "double accord annoncé par la Fédération Française de Football", mais aussi de "l'engagement de Canal+ sur le long terme" - jusqu'en 2029 pour la diffusion de la D1 - qui vont permettre d'offrir un coup de projecteur sur football féminin et à l'équipe de France, souligne-t-elle.

Concernant la Coupe du monde féminine 2023, Amélie Oudéa-Castéra explique que les négociations "sont en cours" et dit avoir "bon espoir" qu'un accord soit trouvé dans les prochains jours entre les parties. Et d'ajouter un détail non négligeable : "Une belle offre a été faite par France Télévisions et M6", saluant à nouveau "une très jolie coopération entre le public et le privé".

La ministre précise que tout est désormais entre les mains de la FIFA : "C'est à eux de jouer", estime-t-elle. "La FIFA a sur la table quelque chose qui, vu de la France, est une très belle proposition", appuie-t-elle encore.

