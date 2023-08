INVITÉ RTL - Mondial féminin : "Ce France-Maroc a une saveur tout à fait particulière", souligne le président de la FFF Philippe Diallo

Mardi 8 août, l'équipe de France féminine de football affronte le Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde organisée en Australie. C'est le premier match à élimination directe pour les deux équipes.

"Cette Coupe du monde suscite beaucoup d'engouement, ici en Australie !", se réjouit Philippe Diallo, président de la FFF, soulignant les très bonnes audiences télévisées des matchs, suivis par des millions de Français. "Tout naturellement, le match France-Maroc s'inscrit dans cette lignée", ajoute-t-il. "Ce sont deux pays amis, qui viennent de se rencontrer au Qatar en demi-finale chez les garçons, donc évidemment il y a une saveur tout à fait particulière autour de ce match".



"On aborde ce match avec tout le sérieux nécessaire pour un 8e et une grande détermination", affirme Philippe Diallo, pour qui les joueuses françaises ont trouvé "l'équilibre entre la vigilance et une confiance dans [leurs] capacités à bien faire".

