Monaco - Saint-Étienne : affiche de mal classés entre deux clubs prestigieux

18 titres de champion de France à eux deux, une finale de Ligue des champions (anciennement Coupe d'Europe des clubs champions) chacun, des couleurs mythiques... et un début de saison 2020-2021 compliqué en Ligue 1. Monaco et Saint-Étienne s'affrontent mercredi 22 septembre (19h) dans une affiche entre le 14e (5 points) et le 19e (3 pts), pour le compte de la 7e journée.

3e du dernier exercice au nez et à la barbe de Lyon après une deuxième partie de saison au presque parfait, le club de la Principauté peine à retrouver son élan. Tenus en échec par Nantes (1-1) en ouverture du championnat puis battus à Lorient (1-0), les hommes de Niko Kovac ont enchaîné sur deux autres désillusions : élimination en barrages de la Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk (0-1, 2-2) et défait à domicile face à Lens (0-2).

Un doublé de Sofiane Diop a ensuite permis de débloquer le compteur victoires à Troyes (1-2) fin août, mais l'ASM est retombée dans ses travers face à l'OM (0-2). Le succès décroché en Europa League contre le Sturm Graz (1-0) n'a pu être enchaîné que par un nul à Nice (2-2). La 3e meilleure attaque de L1 en mai dernier n'a marqué que cinq fois en six journées. Symbole de cette disette, Wissam Ben Yedder, qui vient toutefois de trouver la faille sur penalty.

Les Verts semblent profondément malades

Après trois nuls contre Lorient (1-1), à Lens (2-2) et face à Lille (1-1), les Verts de Claude Puel, eux, n'avancent plus et semblent profondément malades. La série en cours de trois défaites de rang, à Marseille (3-1), Montpellier (2-0) et peut-être plus encore à domicile face à Bordeaux (1-2) est sur le point de dégoûter profondément même les plus fervents supporters stéphanois.

Présente dans le top 10 de Ligue 1 durant huit saisons de rang entre 2012 et 2019, avec une 4e place en 2014 (Christophe Galtier) et 2019 (Jean-Louis Gasset), l'AS Saint-Étienne inquiète pour le troisième exercice de suite (17e en 2020, 11e l'an passé). Puel tâtonne tant sur le choix des hommes que du système, multiplie les essais. Avant de recevoir Nice puis Lyon dans le derby, il y a urgence à se rassurer.