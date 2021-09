Monaco-Marseille : l'OM va remporter le premier choc de la saison, annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 11 septembre, sa "grosse cote" porte sur le premier gros choc de cette nouvelle saison de Ligue 1, Monaco-Marseille ce soir à 21h. "Et pour moi l’OM va l’emporter au stade Louis-II", ce qui n’est arrivé que deux fois sur les 10 dernières rencontres.

"Au passage, et ça c’est plutôt annonciateur d’un super match, ça fait 10 ans qu’il n’y a pas eu de 0-0 dans un Monaco-OM, souligne le chroniqueur. Et ça ne risque pas d’arriver ce soir, vu que ni Monaco ni Marseille n’ont encore réussi cette saison en Ligue 1 de 'clean sheet'. Je précise pour ceux qui sont fâchés avec l’Anglais que ça ne veut pas dire cannabis de bonne qualité mais match sans encaisser de but".

"Il faut dire qu'on a là deux équipes pas outillées pour défendre, poursuit Florian Gazan. D’un côté, Monaco avec son nouveau goal allemand Alexander Nübel, ancienne doublure de Neuer au Bayern Munich, grâce à qui on a déjà appris le mot 'fettnäpchen', boulette. De l’autre l’OM avec son coach argentin Jorge Sampaoli, pour qui le mot défendre fait aussi mal à prononcer que Maghrébin pour Eric Zemmour ou retraite pour Michel Drucker".

Payet pèse enfin plus sur le jeu de l’OM que sur sa balance Florian Gazan

Mais qu’est-ce qui permet dire à l'homme de 53 ans que l’OM va gagner à Monaco ? "Déjà parce que l’ambiance devrait être moins hostile que la dernière fois que les Marseillais se sont déplacés sur la Côte d’Azur, à Nice (...) Et puis parce que Marseille peut compter sur ses deux hommes forts du moment, Dimitri Payet, déjà trois buts cette saison, qui pèse enfin plus sur le jeu de l’OM que sur sa balance, et donc Jorge Sampaoli (...) Sa tactique c’est la même que Jack Sparrow : à l’abordage !"