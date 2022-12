Le club de foot Évreux FC 27 a vu passer pas moins de trois joueurs de l'équipe de France qui joue aujourd'hui au mondial au Qatar : Steve Mandanda, Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé. Invité de RTL au matin de la demi-finale France-Maroc, Romaric Bultel directeur technique du club de cette pépinière des Bleus, explique les raisons d'une telle réussite sportive.



"Le secret, c'est qu'on a une mine d'or à proximité", dit-il, "principalement le quartier de la Madeleine (d'Évreux) qui alimente beaucoup de sportifs et des sportifs de haut-niveau, pas seulement dans le football. De Dayot Upamecano et d'Ousmane Dembélé, il se rappelle de “deux garçons attachants, bien éduqués, très respectueux, avec deux caractères différents".

L'attaquant de l'équipe de France, réputé être "l'ambianceur" du groupe, ne semble d'ailleurs pas avoir beaucoup changé : "Ousmane, boute-en-train, chambreur, très drôle malgré son jeune âge". "Mais qu'est-ce qu'il était talentueux ?", insiste-t-il. "C'était surtout ça qui en ressortait : c'était une pépite qui jouait avec des garçons plus âgés que lui. Et il était déjà très talentueux techniquement. (...) Ce qu'il faisait du ballon, c'était deux mains à la place des deux pieds. Donc très tôt, on a compris que c'était un très grand joueur."

Upamecano : un "bagage athlétique impressionnant"

De son côté, Dayot Upamecano était au contraire "un garçon introverti, discret, sage, peu bavard", même s'il avait une "corpulence monstrueuse et des qualités athlétiques de haut niveau dès l'âge de 12, 13, 14, 15 ans". "On sentait déjà qu'il y avait un potentiel là-dessous. C'était une armoire à glace, c'était une machine. (...) On sentait vraiment déjà qu'il y avait un bagage athlétique impressionnant". "La fierté principale que l'on a avec ces garçons-là", assure leur ancien entraineur, "c'est que le football qu'ils produisent aujourd'hui, c'est le même football qu'ils produisaient il y a dix ans. C'était les mêmes".

